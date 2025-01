La Russa contro il burraco "totalitario": ecco le nuove regole

L'ultima proposta di Ignazio La Russa riguarda... il burraco. Il presidente del Senato, evidentemente grande appassionato del gioco delle carte, in un video su Instagram ha lanciato una vera e propria formula, per divertirsi di più ed essere meno competitivi. Ecco dunque spiegato il suo "Burraco friendly", come lui stesso lo ha chiamato. "Il burraco è un gioco splendido, ma troppo spesso la competizione rovina il divertimento. Fondiamo il Burraco Friendly: niente tempi rigidi, jolly equamente divisi e possibilità di tornare indietro sulle mosse, purché nessuno si opponga", ha scritto sui social, con tanto di indirizzo mail a cui gli appassionati sono chiamati a unirsi.