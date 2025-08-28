Logo Tgcom24
Mondo
VOLANO SCHIAFFI

La rissa al Senato del Messico

Lo scontro tra il senatore Alito Moreno e il presidente dell'assemblea Norona sulla riforma costituzionale degenera

28 Ago 2025 - 11:14
00:57 
messico
video evidenza

