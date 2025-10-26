Logo Tgcom24
"DOBBIAMO SPOSTARE L'AUTO, FORZA"

La polizia del Texas salva un bambino incastrato sotto un'auto

Il dipartimento di polizia di Fort Worth ha pubblicato le immagini dell'intervento

26 Ott 2025 - 17:01
00:46 

Il dipartimento di polizia di Fort Worth, città del Texas, ha pubblicato il video del salvataggio di un bambino rimasto incastrato sotto un'auto che si è ribaltata a seguito di un incidente stradale. "Dobbiamo spostare la macchina! Forza!", urla uno degli agenti. I poliziotti sono quindi riusciti ad alzare la vettura quel tanto che bastava per salvare il piccolino, che ha cominciato subito a piangere appena rimosso dall'auto. Il bambino è stato subito sottoposto alle cure del caso.

