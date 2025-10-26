La polizia del Texas salva un bambino incastrato sotto un'auto

Il dipartimento di polizia di Fort Worth, città del Texas, ha pubblicato il video del salvataggio di un bambino rimasto incastrato sotto un'auto che si è ribaltata a seguito di un incidente stradale. "Dobbiamo spostare la macchina! Forza!", urla uno degli agenti. I poliziotti sono quindi riusciti ad alzare la vettura quel tanto che bastava per salvare il piccolino, che ha cominciato subito a piangere appena rimosso dall'auto. Il bambino è stato subito sottoposto alle cure del caso.