E-Planet

La perdita della natura intorno a noi

Ogni giorno nel nostro continente scompaiono 600 campi da calcio di natura e terreni agricoli

12 Ott 2025 - 14:06
01:39 