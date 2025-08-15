La partenza di Trump verso l'Alaska per il summit con Putin

Il presidente Usa sull'Air Force One in direzione Anchorage
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è partito da Washington per raggiungere Anchorage, in Alaska, dove incontrerà il presidente russo Vladimir Putin in una base militare statunitense per un vertice cruciale. L’incontro potrebbe avere ripercussioni importanti sulla guerra in Ucraina e sulla sicurezza europea. Trump punta a dimostrare le sue capacità di negoziatore, mentre Putin cercherà di ottenere condizioni favorevoli per la Russia. L’esclusione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky dalla riunione potrebbe indebolire la posizione dell’Ucraina.
