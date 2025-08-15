Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
da Washington

La partenza di Trump verso l'Alaska per il summit con Putin

Il presidente Usa sull'Air Force One in direzione Anchorage

15 Ago 2025 - 15:23
01:00 

 Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è partito da Washington per raggiungere Anchorage, in Alaska, dove incontrerà il presidente russo Vladimir Putin in una base militare statunitense per un vertice cruciale. L’incontro potrebbe avere ripercussioni importanti sulla guerra in Ucraina e sulla sicurezza europea. Trump punta a dimostrare le sue capacità di negoziatore, mentre Putin cercherà di ottenere condizioni favorevoli per la Russia. L’esclusione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky dalla riunione potrebbe indebolire la posizione dell’Ucraina. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri