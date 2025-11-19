Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
semplicità e ascolto

La parola alla nutrizionista: "La sana alimentazione parte dal carrello della spesa, anche sotto le feste"

Laura Crugnola, biologa nutrizionista, spiega come la salute a tavola cominci da ciò che si mette nel carrello e come affrontare con serenità pranzi e cene durante il periodo natalizio

19 Nov 2025 - 18:07
03:23 