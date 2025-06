Anche la Colombia si è colorata per celebrare il Gay Pride. La parata ha sfilato per le strade di Bogotà tra interventi sul palco, balli e canti. In migliaia hanno manifestato in difesa dei diritti LGBTQ+: "Qui ogni 48 ore muore un membro della nostra comunità, Siamo ancora molto vulnerabili e veniamo aggrediti spesso", ha detto uno dei partecipanti.