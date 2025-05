La papamobile di Bergoglio diventa una clinica itinerante per i bimbi malati di Gaza

La papamobile, utilizzata da Bergoglio nel suo viaggio in Terra Santa nel 2014 e lasciata a Betlemme come ricordo di quella visita, sarà trasformata in una piccola clinica sanitaria mobile per i bambini di Gaza. È uno dei desideri espressi da Papa Francesco prima di morire e che la Caritas di Gerusalemme, coadiuvata da quella della Svezia, sta realizzando."Con il veicolo saremo in grado di raggiungere i bambini che oggi non hanno accesso a cure, dal momento che il sistema sanitario di Gaza è quasi completamente al collasso", afferma Peter Brune, segretario generale di Caritas Svezia. La papamobile sarà portata a Gaza non appena Israele riaprirà il corridoio umanitaria.