La nuova frontiera tra tecnologia e comunicazione nel Convegno "Nostalgia di futuro"

La nuova frontiera tra tecnologia e comunicazione, la convivenza tra la parola e l'algoritmo. Sono i temi al centro dell'incontro organizzato dall'Osservatorio Tuttimedia, nella sede Mediaset di Cologno Monzese. "Nostalgia di futuro" è l'appuntamento annuale che premia persone ed enti in grado di interpretare il cambiamento senza subirlo. A fare gli onori di casa Gina Nieri, consigliere di amministrazione Mediaset. Un dibattito vivace per delineare la strada dove l'innovazione possa convivere con un'informazione sempre competente e affidabile. "In Mediaset siamo molto attenti nell'utilizzare i sistemi di Intelligenza artificiale sotto il loro aspetto strumentale, ma siamo molto attenti a far sì che questi sistemi non sostituiscano il lavoro del giornalista", ha affermato Mauro Crippa, direttore generale informazione Mediaset.