Spettacolo
La notte di Natale sulle note de Il Volo

"Protagonista sul palco di Sofia la grande musica

di Eleonora Rossi Castelli
24 Dic 2025 - 14:00
"Anche quest'anno faremo compagnia al pubblico di Canale 5, durante la Vigilia di Natale, dopo Gerusalemme, Agrigento, quest'anno da Sofia". La notte più attesa dell'anno si riempie di musica ed emozioni con la voce de Il Volo, nel concerto - evento "Il volo - incanto di Natale", stasera, in prima serata su Canale 5. Protagonista sul palco di Sofia, in Bulgaria, la grande musica che ha reso celebre il talentuoso trio in tutto il mondo. 

  

 

 