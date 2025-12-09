Logo Tgcom24
PER SETTE GIORNI

La Nobel Week Lights illumina Stoccolma

Quest'anno l'area è stata ampliata con installazioni luminose sia a Tensta che nel centro città

09 Dic 2025 - 12:08
00:39 

Stoccolma si accende di luci e creatività per la Nobel Week Lights, il festival che ogni anno trasforma la città in un grande percorso di arte pubblica ispirato ai vincitori del premio Nobel. Migliaia di visitatori hanno ammirato installazioni luminose dedicate alla pace, alla letteratura e alle scoperte scientifiche con opere interattive, che richiamano alcuni dei premi più celebri degli ultimi anni. Molti si sono divertiti a comunicare a distanza attraverso giochi di luce e prospettiva. Le celebrazioni culmineranno mercoledì con la cerimonia di consegna ufficiale dei premi Nobel e il tradizionale ricevimento reale.

