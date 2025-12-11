Logo Tgcom24
Mondo
a oslo

La Nobel venezuelana Machado torna in pubblico

La politica venezuelana ha salutato i sostenitori dal balcone del suo hotel. Giunta troppo tardi per la cerimonia di conferimento del premio, ha comunque ricevuto il riconoscimento "in absentia"

11 Dic 2025 - 07:59
