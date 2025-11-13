Logo Tgcom24
Il 16 novembre

La NFL invade Madrid: il Bernabéu pronto allo show

Gara ufficiale tra Dolphins e Commanders nel tempio del Real Madrid

13 Nov 2025 - 13:20
00:52 

Il 16 novembre 2025 la NFL, la lega del football americano, approda al Santiago Bernabéu con una partita di regular season tra Miami Dolphins e Washington Commanders. Non un'amichevole ma una gara ufficiale dell’International Series, che conferma la strategia di espansione del campionato oltre i confini degli Stati Uniti. Madrid si aggiunge così alle altre città europee che ospitano la lega, come Londra, Francoforte e Dublino. L'evento è realizzato anche grazie alla collaborazione del Real Madrid, con lo storico e iconico stadio recentemente ristrutturato pronto a trasformarsi per lo spettacolo del football americano. E i Blancos hanno celebrato l'evento, e il loro impianto, con un video sui social.