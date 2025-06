"Eccezionale! Il deserto di Atacama in Cile, il più arido del mondo, è coperto di neve". Lo riferisce l'Osservatorio Alma, che si trova a 2.900 metri di altezza e che, in un video pubblicato su X, mostra le incredibili immagini della distesa di coltre bianca fra le dune. "Un fenomeno che non si vedeva da dieci anni", si legge in una didascalia del filmato che documenta il raro evento.