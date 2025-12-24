Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
DA SINISTRA A DESTRA?

La metamorfosi di Soumahoro

Il deputato oggi nel Gruppo Misto: "Sono pronto a candidarmi con una dimensione di forze che portano in seno il tricolore""

di Francesca Romanelli
24 Dic 2025 - 19:43
01:41 
video tg