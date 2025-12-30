La Manovra pensa al ceto medio, i contenuti

La Manovra guarda al ceto medio. Si calcolano tagli fiscali per 7 miliardi e 900 milioni. Maggiori spese per 14 miliardi e 400 milioni. Stabilito il taglio dell'Irpef, dal 35% al 33% per redditi fino a 50mila euro. Aliquota del 5% sugli incrementi di stipendio per redditi fino a 33mila euro. Famiglie: sale da 40 a 60 euro al mese il sussidio per le mamme lavoratrici con due figli, doppio bonus per libri e scuole paritarie.

