Economia
LA SCHEDA

La Manovra pensa al ceto medio, i contenuti

Stabilito il taglio dell'Irpef, dal 35% al 33% per redditi fino a 50mila euro

di Caterina Ruggeri
30 Dic 2025 - 12:42
01:35 

La Manovra guarda al ceto medio. Si calcolano tagli fiscali per 7 miliardi e 900 milioni. Maggiori spese per 14 miliardi e 400 milioni. Stabilito il taglio dell'Irpef, dal 35% al 33% per redditi fino a 50mila euro. Aliquota del 5% sugli incrementi di stipendio per redditi fino a 33mila euro. Famiglie: sale da 40 a 60 euro al mese il sussidio per le mamme lavoratrici con due figli, doppio bonus per libri e scuole paritarie. 
 

