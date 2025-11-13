Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
Stagione al via

La lunga fila sul ghiacciaio: l'assalto al Pitztal

In Tirolo la stagione invernale parte tra code e piste già affollate da sciatori e appassionati

13 Nov 2025 - 12:15
00:24 

Pronti via ed è già overtourism. I video diffusi dalla pagina Wintersport Live, che si riferiscono allo scorso weekend, mostrano una lunga fila di sciatori in attesa di raggiungere il ghiacciaio del Pitztal, definito il "tetto dell'Austria" per una della prime sciate della stagione invernale. Anche in Tirolo, infatti, la stagione sciistica è appena iniziata e le piste risultano già molto frequentate: tutto lascia pensare a un nuovo boom turistico per l'inverno, con piste e ghiacciai presi d'assalto.