La lunga fila sul ghiacciaio: l'assalto al Pitztal

Pronti via ed è già overtourism. I video diffusi dalla pagina Wintersport Live, che si riferiscono allo scorso weekend, mostrano una lunga fila di sciatori in attesa di raggiungere il ghiacciaio del Pitztal, definito il "tetto dell'Austria" per una della prime sciate della stagione invernale. Anche in Tirolo, infatti, la stagione sciistica è appena iniziata e le piste risultano già molto frequentate: tutto lascia pensare a un nuovo boom turistico per l'inverno, con piste e ghiacciai presi d'assalto.