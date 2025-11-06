Logo Tgcom24
La Luna più luminosa dell'anno incanta da Città del Messico a Dubai

La Superluna di novembre, detta Beaver Moon, ha brillato nel cielo regalando un evento visibile in molti Paesi

06 Nov 2025 - 10:16
01:51 

Uno spettacolo naturale che ha unito il mondo sotto la stessa luce. Nella notte di mercoledì, la seconda Superluna del 2025, conosciuta come "Beaver Moon", ha illuminato i cieli di numerose città: da Dubai e Sarajevo fino a Città del Messico, Bogotà e Dakar. Nonostante una tempesta di sabbia abbia ridotto la visibilità negli Emirati Arabi Uniti, il fenomeno è stato ammirato chiaramente in molte regioni, grazie a un cielo limpido.

La Superluna si verifica quando la Luna piena raggiunge il punto più vicino alla Terra nella sua orbita ellittica. In questa posizione, il satellite appare fino al 14% più grande e al 30% più luminoso rispetto a una Luna piena normale, come spiega la Nasa. Quella di novembre è stata la seconda di tre Superlune dell'anno, e anche la più vicina: la distanza minima dalla Terra è stata di circa 357.000 chilometri. Per ammirare questo spettacolo non servono strumenti speciali: basta alzare lo sguardo e lasciarsi incantare dalla luce intensa che, ogni anno, conquista milioni di osservatori. La prossima Superluna è attesa per dicembre, ultima del 2025.