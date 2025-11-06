La Luna più luminosa dell'anno incanta da Città del Messico a Dubai

La Superluna di novembre, detta Beaver Moon, ha brillato nel cielo regalando un evento visibile in molti Paesi
Uno spettacolo naturale che ha unito il mondo sotto la stessa luce. Nella notte di mercoledì, la seconda Superluna del 2025, conosciuta come "Beaver Moon", ha illuminato i cieli di numerose città: da Dubai e Sarajevo fino a Città del Messico, Bogotà e Dakar. Nonostante una tempesta di sabbia abbia ridotto la visibilità negli Emirati Arabi Uniti, il fenomeno è stato ammirato chiaramente in molte regioni, grazie a un cielo limpido.
La Superluna si verifica quando la Luna piena raggiunge il punto più vicino alla Terra nella sua orbita ellittica. In questa posizione, il satellite appare fino al 14% più grande e al 30% più luminoso rispetto a una Luna piena normale, come spiega la Nasa. Quella di novembre è stata la seconda di tre Superlune dell'anno, e anche la più vicina: la distanza minima dalla Terra è stata di circa 357.000 chilometri. Per ammirare questo spettacolo non servono strumenti speciali: basta alzare lo sguardo e lasciarsi incantare dalla luce intensa che, ogni anno, conquista milioni di osservatori. La prossima Superluna è attesa per dicembre, ultima del 2025.