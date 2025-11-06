La Luna più luminosa dell'anno incanta da Città del Messico a Dubai

Uno spettacolo naturale che ha unito il mondo sotto la stessa luce. Nella notte di mercoledì, la seconda Superluna del 2025, conosciuta come "Beaver Moon", ha illuminato i cieli di numerose città: da Dubai e Sarajevo fino a Città del Messico, Bogotà e Dakar. Nonostante una tempesta di sabbia abbia ridotto la visibilità negli Emirati Arabi Uniti, il fenomeno è stato ammirato chiaramente in molte regioni, grazie a un cielo limpido.