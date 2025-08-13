La lettera di 44 esponenti del PD: "Via Israele dalle gare sportive"

"Un appello che non è un gesto di vendetta ma un atto di responsabilità", fa sapere l'ex CT dell'Italvolley Mauro Berruto, da tre anni nelle file del Partito Democraticodi Alessandra Chertizza
Una lettera firmata da 44 deputati, senatori ed europarlamentari dem. L'ex ct della nazionale azzura di pallavolo maschile chiede ufficialmente al comitato olimpico internazionale, al Coni e alla federazione italiana calcio di sospendere Israele da tutte le competizioni sportive internazionali.
