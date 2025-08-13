Logo Tgcom24
La lettera di 44 esponenti del PD: "Via Israele dalle gare sportive"

"Un appello che non è un gesto di vendetta ma un atto di responsabilità", fa sapere l'ex CT dell'Italvolley Mauro Berruto, da tre anni nelle file del Partito Democratico

di Alessandra Chertizza
13 Ago 2025 - 13:25
Una lettera firmata da 44 deputati, senatori ed europarlamentari dem. L'ex ct della nazionale azzura di pallavolo maschile chiede ufficialmente al comitato olimpico internazionale, al Coni e alla federazione italiana calcio di sospendere Israele da tutte le competizioni sportive internazionali.

