La Lega rilancia sul decreto Sicurezza con un nuovo testo

Nello specifico, i rilievi della Cassazione riguardano il metodo adottato per approvare il testo, nato come disegno di legge - tanto da aver passato la prima lettura a Montecitorio - trasformato in norma da ratificare con decretazione d'urgenza. Scelta inopportuna - per i giudici della Corte Suprema - visto che mancherebbero i presupposti di necessità. Perplessità poi su alcune aggravanti previste per chi, ad esempio, nel manifestare in piazza causi interruzione di servizio pubblico o limiti la libera circolazione dei cittadini.