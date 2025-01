La Lega lancia la norma "blocca ladri"

Il partito di Matteo Salvini chiede un intervento in tempi brevi del Parlamento. Nel 2019 il governo aveva apportato un inasprimento delle pene, ma la situazione resta estrememente difficile. Per questo i senatori della Lega chiedono un ulteriore giro di vite, con il progetto di legge definito "blocca ladri", che prevede l'aumento delle pene, fino ad arrivare da un minimo di sei anni a un massimo di dieci. Ma il punto chiave della proposta è l'estensione dell'arresto in flagranza differita anche al reato di furto in abitazione.