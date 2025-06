La Lega contro "il 5 per mille islamico"

L'islam in Italia si finanzia anche con il 5 per mille. Le associazioni musulmane, non potendo accedere ai fondi dell'8 per mille in assenza di un accordo con lo Stato, sono riuscite a trovare questo escamotage. Una pratica legale. Ma il dubbio, a eccezione delle organizzazioni ufficiali, è che i fondi finiscano per alimentare la rete tentacolare del terrorismo islamico, attraverso i mille canali che compongono la galassia della rete musulmana. La Lega, attraverso l'eurodeputata Claudia Ceccardi, ha depositato un'interrogazione all'europarlamento per chiedere se "in questi luoghi di culto islamici mascherati da centri culturali", non vengano "elusi i controlli e le regole".