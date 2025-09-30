Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
La missione in mare

La Global Sumud Flotilla verso Gaza: attivata la diretta streaming dalle barche

Le immagini sono disponibili "per ragioni di sicurezza"

30 Set 2025 - 18:50
00:28 

Sono ore decisive per la missione della Global Sumud Flotilla: il gruppo di barche si sta avvicinando a Gaza e in giornata gli attivisti hanno avviato la diretta streaming dalle imbarcazioni. Il messaggio è stato scritto in un tweet: "La flottiglia Global Sumud si sta avvicinando a Gaza! Per maggiore sicurezza, sono ora disponibili le dirette streaming dalle telecamere delle imbarcazioni", si legge. Le immagini sono disponibili sul canale Youtube dell'organizzazione, che sul proprio sito ha attivato anche un live track per seguire il percorso in mare delle varie imbarcazioni.  

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri