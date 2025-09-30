La Global Sumud Flotilla verso Gaza: attivata la diretta streaming dalle barche

Sono ore decisive per la missione della Global Sumud Flotilla: il gruppo di barche si sta avvicinando a Gaza e in giornata gli attivisti hanno avviato la diretta streaming dalle imbarcazioni. Il messaggio è stato scritto in un tweet: "La flottiglia Global Sumud si sta avvicinando a Gaza! Per maggiore sicurezza, sono ora disponibili le dirette streaming dalle telecamere delle imbarcazioni", si legge. Le immagini sono disponibili sul canale Youtube dell'organizzazione, che sul proprio sito ha attivato anche un live track per seguire il percorso in mare delle varie imbarcazioni.