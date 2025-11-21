Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
Le voci

La Giornata della Giustizia Negata

Sbagliare è umano, ma quando accade chi è che paga veramente? È la domanda che Forza Italia rilancia nel giorno in cui si ricorda l'avviso di garanzia consegnato a Silvio Berlusconi, allora presidente del Consiglio, nel '94

di Ida Molaro
21 Nov 2025 - 12:35
01:40 

Sbagliare è umano, ma quando accade chi è che paga veramente? È la domanda che Forza Italia rilancia nel giorno in cui si ricorda l'avviso di garanzia consegnato a Silvio Berlusconi, allora presidente del Consiglio, nel '94, in concomitanza con l'apertura del G7 a Napoli.