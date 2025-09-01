La Francia accusa l'Italia di dumping fiscale

L'ira di Palazzo Chigi, che smentisce i cugini d'Oltralpe: "La nostra economia è attrattiva e va meglio di altre grazie alla stabilità della nostra Nazione"di Laura Berlinguer
La reazione di Palazzo Chigi alle parole del primo ministro francese è stata immediata. Francois Bayrou aveva accusato l’Italia di dumping fiscale, ovvero di agevolare i milionari che trasferiscono grandi capitali nel nostro paese, penalizzando la Francia. Affermazioni che stupiscono, totalmente infondate, sottolinea in una nota Giorgia Meloni.
