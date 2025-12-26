Logo Tgcom24
HA BISOGNO DI RIPOSO

La foca monaca di Numana tormentata dai selfie

Il sindaco del paese dell'Anconetano ha emesso un'ordinanza per proteggerla"e fatto transennare la zona

di Maria Luisa Sgobba
26 Dic 2025 - 22:59
01:32 
foca monaca