Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
Si cerca una mediazione

La Flotilla riprende la traversata nel Mediterraneo

La portavoce Maria Elena Delia, non più in navigazione, incontrerà le istituzioni italiane

di Paolo Scarlata
27 Set 2025 - 19:16
01:23 

Sulla costa cretese, con la prua verso Gaza. La Flotilla riprende la traversata nel Mediterraneo, alleggerita di una ventina di partecipanti, scoraggiati o entrati in rotta di collisione con il direttivo che, all'appello del Presidente Mattarella di affidare gli aiuti al Patriarcato di Gerusalemme, replica: "Presidente la nostra azione mira anche a un obiettivo politico e istituzionale. I governi sanzionino Israele in caso di attacco alle imbarcazioni”.
Si cerca una mediazione. Sarà la portavoce Maria Elena Delia, non più in navigazione, ad affrontare con le istituzioni italiane gli obiettivi della missione. "Se lo chiederà, io sono disposto ad ascoltare tutti, a parlare con tutti…qualunque cosa accada ci sarà la marina militare pronta a fare la sua parte" ha dichiarato il vice premier Antonio Tajani.


  
 
 
 
 

video evidenza

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri