Sulla costa cretese, con la prua verso Gaza. La Flotilla riprende la traversata nel Mediterraneo, alleggerita di una ventina di partecipanti, scoraggiati o entrati in rotta di collisione con il direttivo che, all'appello del Presidente Mattarella di affidare gli aiuti al Patriarcato di Gerusalemme, replica: "Presidente la nostra azione mira anche a un obiettivo politico e istituzionale. I governi sanzionino Israele in caso di attacco alle imbarcazioni”.

Si cerca una mediazione. Sarà la portavoce Maria Elena Delia, non più in navigazione, ad affrontare con le istituzioni italiane gli obiettivi della missione. "Se lo chiederà, io sono disposto ad ascoltare tutti, a parlare con tutti…qualunque cosa accada ci sarà la marina militare pronta a fare la sua parte" ha dichiarato il vice premier Antonio Tajani.













