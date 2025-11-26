La famiglia del bosco di Palmoli (Chieti) finisce sulla stampa internazionale

Era un luogo praticamente sconosciuto fino a qualche settimana fa Palmoli, il comune italiano di 851 abitanti dove viveva la famiglia del bosco, ma adesso l'attenzione di tutti è catalizzata su questo luogo, per alcuni degradato, per altri fiabesco. Perché la storia di Nathan Trevallion, 51 anni, e Catherine Birmingham,45, separati dai loro tre figli dalla giudice Cecilia Angrisano, è arrivata sulla stampa internazionale, scatenando il dibattito pubblico anche all'estero. "La sentenza del tribunale che allontana i figli di una coppia anglo-australiana che vive nei boschi divide l'Italia", titola il Guardian, che si limita alla ricostruzione dei fatti. "Come la vita idilliaca di una mamma di tre figli di Melbourne è improvvisamente finita quando gli assistenti sociali sono intervenuti per rapirli e affidarli alle cure di un istituto", scrive invece il Daily Mail, mentre il Telegraph intervista la mamma Catherine Birmingham: "Vogliono portare via i miei figli", racconta alla testata.