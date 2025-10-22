Logo Tgcom24
LE DICHIARAZIONI AL SENATO

La direttrice del Louvre: "Serve un commissariato di polizia dentro il museo"

"Le carenze del sistema di allarme periferico sono note e"le telecamere di sorveglianza sono troppo poche", ha detto

di Alfredo Macchi
22 Ott 2025 - 19:12
01:26 

"Serve un commissariato di polizia dentro il Louvre". Lo ha chiesto Laurence Des Cars, la direttrice del museo, davanti alla commissione Cultura del Senato, ricostruendo il furto dei gioielli della corona, per un valore stimato in 88 milioni di euro. "Le carenze del sistema di allarme periferico sono note, le telecamere di sorveglianza troppo poche e per questo non è stato rilevato l'arrivo dei ladri con sufficiente anticipo", ha affermato.

