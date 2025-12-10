La cucina italiana patrimonio Unesco: la proclamazione e l'intervento di Tajani

"Siamo fieri della nostra cucina che non è soltanto qualche cosa che si realizza ai fornelli ma è qualche cosa che rappresenta la nostra identità, la nostra storia, i valori, la cultura. Ogni ricetta racconta la storia dei nostri territori, del nostro patrimonio, della nostra diversità bioculturale, collega generazioni, unisce le persone e rafforza il senso di comunità e di famiglia. Grazie di cuore all'Unesco", ha detto il ministro Tajani.