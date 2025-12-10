Logo Tgcom24
A NEW DELHI

La cucina italiana patrimonio Unesco: la proclamazione e l'intervento di Tajani

Grandi applausi al momento dell'annuncio. Il ministro degli Esteri: "Grazie di cuore"

10 Dic 2025 - 17:56
01:59 

L'Unesco ha inserito la cucina italiana nella lista dei Patrimoni culturali immateriali dell'umanità, riconoscendone il ruolo sociale, culturale e identitario. La decisione è stata assunta all'unanimità dal Comitato intergovernativo riunito a New Delhi, in India. Grandi applausi al momento della proclamazione, alla quale era presente il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

"Siamo fieri della nostra cucina che non è soltanto qualche cosa che si realizza ai fornelli ma è qualche cosa che rappresenta la nostra identità, la nostra storia, i valori, la cultura. Ogni ricetta racconta la storia dei nostri territori, del nostro patrimonio, della nostra diversità bioculturale, collega generazioni, unisce le persone e rafforza il senso di comunità e di famiglia. Grazie di cuore all'Unesco", ha detto il ministro Tajani.

