La Corte dell'Aja: "Israele faciliti l'ingresso degli aiuti a Gaza"

La Corte internazionale di Giustizia dell'Aia è stata chiara: Israele deve facilitare l'entrata di aiuti a Gaza anche attraverso Unrwa, l'Agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, accusata dallo Stato ebraico di connivenza e sostegno ad Hamas. Accuse, hanno detto i giudici in aula, che non sono mai state dimostrate. Al momento gli aiuti entrano, non da Rafah, ma dai valichi di Kerem Shalom e Kissufim.