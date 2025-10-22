Logo Tgcom24
LA RICHIESTA

La Corte dell'Aja: "Israele faciliti l'ingresso degli aiuti a Gaza"

Al momento le provviste entrano dai valichi di Kerem Shalom e Kissufim, e non da Rafah

di Elia Milani
22 Ott 2025 - 19:01
01:30 

La Corte internazionale di Giustizia dell'Aia è stata chiara: Israele deve facilitare l'entrata di aiuti a Gaza anche attraverso Unrwa, l'Agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, accusata dallo Stato ebraico di connivenza e sostegno ad Hamas. Accuse, hanno detto i giudici in aula, che non sono mai state dimostrate. Al momento gli aiuti entrano, non da Rafah, ma dai valichi di Kerem Shalom e Kissufim.

