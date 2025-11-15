La Corea del Nord trasmetterà la Premier League (con censura)

La Corea del Nord guidata con il pugno di ferro da Kim Jong-un continua a sfidare l'Occidente con i suoi test missilistici e la minaccia nucleare. Il Paese rimane uno dei più chiusi al resto del mondo e alla modernità. Qualcosa però, forse, sta cambiando. Dopo la vittoria della squadra femminile ai Mondiali di calcio Under 17, il leader supremo ha deciso che i nordcoreani potranno per la prima volta vedere in tv la Premier League. Ogni partita sarà registrata, montata e modificata prima di andare in onda con tagli mirati a scene ritenute "inappropriate" o politicamente sensibili.