DOPO IL MONDIALE FEMMINILE UNDER 17

La Corea del Nord trasmetterà la Premier League (con censura)

Le partite saranno montate con tagli mirati per evitare scene ritenute "inappropriate"

di Alfredo Macchi
15 Nov 2025 - 19:11
01:32 

La Corea del Nord guidata con il pugno di ferro da Kim Jong-un continua a sfidare l'Occidente con i suoi test missilistici e la minaccia nucleare. Il Paese rimane uno dei più chiusi al resto del mondo e alla modernità. Qualcosa però, forse, sta cambiando. Dopo la vittoria della squadra femminile ai Mondiali di calcio Under 17, il leader supremo ha deciso che i nordcoreani potranno per la prima volta vedere in tv la Premier League. Ogni partita sarà registrata, montata e modificata prima di andare in onda con tagli mirati a scene ritenute "inappropriate" o politicamente sensibili.

