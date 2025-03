La Consulta: "Anche i single possono adottare minori stranieri"

Anche le persone singole possono adottare minori stranieri in situazione di abbandono. È quanto si legge nella sentenza numero 33, depositata oggi, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 29-bis, comma 1, della legge numero 184 del 1983, nella parte in cui non include le persone singole fra coloro che possono adottare un minore straniero residente all'estero. Il caso però non riguarda le adozioni in Italia, che restano vietate ai single tranne per casi eccezionali. Le adozioni, nazionali e internazionali, restano comunque vietate per le coppie dello stesso sesso: al momento l’unico tipo di coppia ammesso per un percorso di adozione è quella eterosessuale, e le due persone devono essere sposate.