La Cina guarda alla Luna e lancia la navicella Shenzhou-21

La Cina ha lanciato la navicella spaziale Shenzhou-21 dalla base di Jiuquan, nel nord-ovest del Paese, diretta verso la propria stazione orbitale Tiangong. A bordo si trovano tre astronauti che prenderanno il posto dell'equipaggio della Shenzhou-20, attualmente operativo alla stazione. Durante una permanenza di circa sei mesi, i nuovi membri dell'equipaggio condurranno attività extraveicolari e una serie di esperimenti scientifici.