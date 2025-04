La Cina blocca l'acquisto di nuovi Boeing

Brusco calo nei sondaggi per Donald Trump che corre ai ripari ridimensionando la sua guerra commerciale, tende la mano alle case automobilistiche e comincia a ragionare per settori. Il presidente valuta la possibilità di esentare temporaneamente i produttori di veicoli dai dazi per dare loro il tempo di adattare le proprie catene di approvvigionamento e trasferire le produzioni da Canada e Messico e altri Paesi sul territorio statunitense. Resta la minaccia su chip e farmaci, misure che potrebbero essere comunicate dalla Casa Bianca già la prossima settimana. Il tycoon assicura anche permessi rapidi alle aziende che vogliono trasferirsi nel suo Paese. A non abbassare i toni è invece la Cina, che matte sul tavolo misure ritorsive. Rafforza le alleanze con i vicini e mette a punto contromosse ai danni degli Stati Uniti. Dopo il Vietnam Xi Jinping atterra in Malesia per una visita di tre giorni, poi si recherà in Cambogia. Pechino blocca l'export di terre rare e ordina alle sue compagnie aeree di non accettare ulteriori consegne di jet Boeing e di sospendere l'acquisto di componenti aeronautici. Immediata la reazione di Trump.