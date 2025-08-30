La bomba, l'esplosione, le grida: le immagini inedite del 7 ottobre

Nell'attacco dei miliziani di Hamas sono morti il padre Gil Taasa e il figlio maggiore, Or, 17 anni. "State giù", dice all'inizio il genitore mentre porta i suoi ragazzi via dalla cucina, attraverso il giardinetto, in un nascondiglio improvvisato. Poco prima delle brutali uccisioni, uno dei due ragazzi dice all'altro "Penso che moriremo", e il secondo confessa che l'esplosione lo ha reso cieco da un occhio. Poche frasi, fra grida e pianti, che mettono i brividi.