La bomba, l'esplosione, le grida: le immagini inedite del 7 ottobre

Netanyahu"diffonde il video dell'attacco di Hamas a una famiglia israelianadi Tito Gilberto
Una mano butta una bomba nel rifugio di una famiglia israeliana, poi lo scoppio. I bambini, feriti, escono davanti a un miliziano di Hamas. Sono le immagini shock (e inedite) del 7 ottobre 2023 che il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha voluto presentare e diffondere.
Nell'attacco dei miliziani di Hamas sono morti il padre Gil Taasa e il figlio maggiore, Or, 17 anni. "State giù", dice all'inizio il genitore mentre porta i suoi ragazzi via dalla cucina, attraverso il giardinetto, in un nascondiglio improvvisato. Poco prima delle brutali uccisioni, uno dei due ragazzi dice all'altro "Penso che moriremo", e il secondo confessa che l'esplosione lo ha reso cieco da un occhio. Poche frasi, fra grida e pianti, che mettono i brividi.
Sono immagini strazianti, mai divulgate prima, filmate dalle telecamere fisse della casa e diffuse da Netanyahu a fianco della mamma dei bambini, scampata alla strage. Un video reso pubblico in queste ore, mentre il governo di Tel Aviv è sotto accusa nell'opinione pubblica mondiale.
