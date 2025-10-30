Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Allerta anche per Bermuda

L'Uragano Melissa colpisce le Bahamas

Piogge torrenziali,"venti violenti e forti mareggiate. Il governo ha evacuato 1500 persone"

di Martina Testoni
30 Ott 2025 - 13:55
01:03 

L'uragano Melissa prosegue la sua strada di distruzione raggiungendo le Bahamas. Il governo ha evacuato circa 1500 persone. Il ciclone è stato declassato a categoria 1, dopo aver scatenato gran parte della sua potenza su Giamaica, Cuba e Haiti, che contano i danni. E’ il terzo uragano più potente mai registrato nei Caraibi e il più lento, caratteristica che lo ha reso così distruttivo. Il bilancio è ancora incerto, ma pesante: si contano 30 vittime, di cui 25 ad Haiti a causa dell'esondazione di un fiume. Arriva il sostegno internazionale: l'Onu ha organizzato operazioni per inviare aiuti e diversi Paesi, fra cui Regno Unito e Stati Uniti, hanno dato la loro disponibilità per assistere economicamente alla riparazione dei danni.
 

 

video evidenza