L'Ue salva i motori termici: dal 2035 sì a ibride e biofuel

Fra dieci anni i costruttori non dovranno più azzerare le emissioni, ma ridurle del 90%. Lasciando così spazio"anche a modelli non completamente elettrici o alimentati a idrogenodi Leonardo Panetta
Automotive, parziale marcia indietro dell'Europa. A Strasburgo, la commissione ha svelato la sua proposta per il futuro di un settore sempre più in difficoltà. L'obiettivo di riduzione del 100% delle emissioni, viene ritoccato al 90%, lasciando un 10% di quota di mercato per i motori tradizionali. Una modifica che di fatto allontana lo stop rigido per diesel e benzina nel 2035, consentendo alle case la possibilità di centrare i target climatici complessivi con più flessibilità.