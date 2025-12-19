Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Together
L'approfondimento

L'Ue frena e cambia strada sullo stop alle auto diesel e benzina entro il 2035

Se ne è parlato durante la settima puntata di "Together #Europa2025", il progetto multimediale di Tgcom24 sull'Europa

di Valeria De March
19 Dic 2025 - 13:25
01:29 