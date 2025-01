L'Ue autorizza l'uso della farina di larve trattata da raggi Uv

Essiccata, congelata e ora anche trattata con i raggi UV prima di essere consumata. Si arricchisce il ventaglio di opzioni con cui è possibile consumare la larva gialla della farina sulle tavole degli europei. Da Palazzo Berlaymont è arrivato il via libera alla commercializzazione della polvere di larve intere di Tenebrio molitor (anche dette larve gialle della farina) trattata con raggi UV, inserita con un regolamento tra i "nuovi alimenti", novel food, dell'Ue, ovvero quei cibi o tecniche di produzione che Bruxelles considera non consumati "in modo rilevante" prima del maggio 1997.