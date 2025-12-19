L'Ue accelera sui due regolamenti che riscriveranno la gestione dei flussi migratori

Regole più stringenti per la concessione del diritto d'asilo. Lo ha deciso l'Unione europea con la ratifica da parte del Parlamento degli accordi siglati dieci giorni fa dal Consiglio e che anticipano di fatto l'entrata in vigore del decreto flussi, riscrivendo le regole per l'accoglienza. Compresa quella riservata ai minori non accompagnati che dovranno essere alloggiati in strutture ricadenti in zone di frontiera in attesa di decidere se abbiano diritto a rimanere in Europa. Una stretta che finirà per ledere i diritti dei minori, avverte Save the Children. Un modo - replicano fonti di Bruxelles - per eliminare il business dell'accoglienza che ha visto moltiplicarsi organizzazioni costituitesi ad hoc per incassare i fondi stanziati dagli Stati.