L'Ordine degli avvocati di Milano sperimenta piattaforma per "dare voti" ai magistrati

La novità trae spunto e legittimazione dalla recente riforma della giustizia per l’appunto, spiega l'avvocatura meneghina. E così, da queste ore è possibile per i legali accedere a un'area riservata nella quale trasmettere le segnalazioni, che dovranno essere dettagliate e corredate da documenti (come verbali, provvedimenti, o trascrizioni) e fare riferimento a fatti concreti, come comportamenti che rivelino "una mancanza di indipendenza nella funzione giurisdizionale o di adeguatezza nella preparazione giuridica", scrive l'Ordine. Dopo "un'analisi approfondita da parte di una commissione consiliare, le segnalazioni ritenute significative e fondate verranno trasmesse ai capi degli uffici giudiziari". E potranno essere utilizzate dall'Ordine "per esprimere pareri sulla professionalità dei magistrati per le nomine e le conferme degli incarichi direttivi".