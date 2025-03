L'ora della Terra, luci spente in Italia e in tutto il mondo

È la cosiddetta "Earth Hour", l'evento annuale promosso dal WWF dal 2007, che invita centinaia di città in tutto il mondo a spegnere le luci per un'ora, al fine di sensibilizzare sulla crisi climatica e sull'importanza della salute del nostro pianeta. Quest'anno, l'evento è iniziato alle 20 del 22 marzo, creando una "ola globale" di consapevolezza. Le luci sono state spente in luoghi simbolici come Shanghai, Parigi (Arco di Trionfo), Londra (London Eye), Lisbona, New York (Empire State Building) e Rio de Janeiro (Cristo Redentore). A Roma, monumenti come il Colosseo e Palazzo Chigi sono rimasti al buio, mentre in Vaticano è stata spenta la luce sulla cupola di San Pietro, simbolizzando la speranza.