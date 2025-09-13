Dall'Ucraina al Medioriente, l'opposizione cerca un'intesa sulla politica estera. Per la segretaria del Pd Elly Schlein il campo largo ha saputo fare quadrato in Parlamento, mentre il presidente del M5s Giuseppe Conte accusa il governo per le dichiarazioni sulla tragedia della Striscia di Gaza. E poi attacca direttamente la premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani": "Siano loro ad abbassare i toni".