Politica
PROVE DI UNITA'

L'opposizione cerca un'intesa sulla politica estera

La segretaria dem Schlein e il presidente del M5s Conte attaccano il governo per le dichiarazioni sulla tragedia di Gaza

di Erika Sita'
13 Set 2025 - 21:14
01:15 

Dall'Ucraina al Medioriente, l'opposizione cerca un'intesa sulla politica estera. Per la segretaria del Pd Elly Schlein il campo largo ha saputo fare quadrato in Parlamento, mentre il presidente del M5s Giuseppe Conte accusa il governo per le dichiarazioni sulla tragedia della Striscia di Gaza. E poi attacca direttamente la premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani": "Siano loro ad abbassare i toni".

giuseppe conte
elly schlein
opposizione

