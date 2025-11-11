L'Opera House di Sydney si "veste" di papaveri

Le vele si illuminano con un motivo floreale in occasione del Remembrance Day
Le vele dell'Opera House di Sydney sono state illuminate con papaveri in occasione del Remembrance Day. La cerimonia ha segnato il 107° anniversario della fine della Prima Guerra mondiale, avvenuta l'11 novembre 1918.
