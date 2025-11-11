Logo Tgcom24
LA COMMEMORAZIONE

L'Opera House di Sydney si "veste" di papaveri

Le vele si illuminano con un motivo floreale in occasione del Remembrance Day

11 Nov 2025 - 10:35
00:28 

Le vele dell'Opera House di Sydney sono state illuminate con papaveri in occasione del Remembrance Day. La cerimonia ha segnato il 107° anniversario della fine della Prima Guerra mondiale, avvenuta l'11 novembre 1918.

