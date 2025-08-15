L'Italia è un Paese più sicuro: lo certifica il report del Viminale

L'Italia è un Paese più sicuro. È la fotografia complessiva del report del Viminale del 2025: i reati di pericolo sociale sono in calo, con un -9% complessivo nei primi 7 mesi dell'anno. In particolare, diminuisce il numero delle violenze sessuali: 3.477 casi nel 2025 e un -17,3% rispetto ai 4.202 casi del 2024. Incoraggianti sono anche i numeri in diminuzione delle rapine (-6,7%) e furti (-7,7%). Gli omicidi sono invece in aumento, sebbene di poco: 184 nei primi 7 mesi del 2025, +3,4% rispetto ai 178 dello stesso periodo del 2024. Sempre alta l'attenzione delle forze dell'ordine nei confronti dei reati di femminicidio, che restano sostanzialmente stabili a 60 rispetto ai 61 dello stesso periodo di un anno fa.