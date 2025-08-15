L'Italia è un Paese più sicuro: lo certifica il report del Viminale

Calano i reati di pericolo sociale, specie le violenze sessuali. Diminuiscono anche rapine e furtidi Roberto Lamura
L'Italia è un Paese più sicuro. È la fotografia complessiva del report del Viminale del 2025: i reati di pericolo sociale sono in calo, con un -9% complessivo nei primi 7 mesi dell'anno. In particolare, diminuisce il numero delle violenze sessuali: 3.477 casi nel 2025 e un -17,3% rispetto ai 4.202 casi del 2024. Incoraggianti sono anche i numeri in diminuzione delle rapine (-6,7%) e furti (-7,7%). Gli omicidi sono invece in aumento, sebbene di poco: 184 nei primi 7 mesi del 2025, +3,4% rispetto ai 178 dello stesso periodo del 2024. Sempre alta l'attenzione delle forze dell'ordine nei confronti dei reati di femminicidio, che restano sostanzialmente stabili a 60 rispetto ai 61 dello stesso periodo di un anno fa.
Buoni i risultati dell'azione di governo sui migranti: gli sbarchi quest'anno restano stabili a poco più di 38mila, quasi come un anno fa. In calo le richieste di asilo, mentre aumentano quelle bocciate dalle autorità. Su 60mila domande più della metà, 40 mila, sono state respinte. In crescita anche i rimpatri (3.462) e un +12% rispetto all'anno scorso.
Commenti (0)