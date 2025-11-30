Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
RUBATI PASSAPORTI E CELLULARI

L'irruzione, poi il pestaggio: cosa è successo ai tre italiani in Cisgiordania

"I tre cooperanti non sono in gravi condizioni","ha affermato il ministro Tajani

di Elia Milani
30 Nov 2025 - 19:11
01:37 

Non si fermano le violenze dei coloni israeliani in Cisgiordania. Questa volta a essere presi di mira sono quattro cooperanti, tre italiani e un canadese, attaccati a Ein al Duyuk, un villaggio vicino a Gerico. Dieci settler a volto coperto hanno circondato la casa dove risiedevano i quattro attivisti, hanno fatto irruzione, picchiato i cooperanti e rubato passaporti e cellulari. “I tre italiani non sono in gravi condizioni", ha confermato il ministro degli esteri Antonio Tajani.

israele guerra hamas