L'invito di Mattarella dal Kazakistan: lavorare per rinsaldare le relazioni internazionali

La presenza del Capo dello Stato Mattarella in Kazakistan, nei giorni in cui la tensione tra Europa e Russia è altissima, assume un significato politico ben chiaro: lavorare per rinsaldare le relazioni internazionali. Il riaccendersi di conflitti e il ritorno all'uso della forza, sottolinea Mattarella, distraggono l'umanità dalle sfide universali che si trova ad affrontare, da quella ambientale a quella sanitaria che vedono il mondo sempre più interconnesso.

