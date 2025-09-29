Logo Tgcom24
Ad Astana

L'invito di Mattarella dal Kazakistan: lavorare per rinsaldare le relazioni internazionali

Il presidente ha incontrato il suo omologo Tokayev, che ha annunciato l'intenzione di intitolare una strada a Marco Polo a sottolineare lo storico legame tra i due Paesi

di Ida Molaro
29 Set 2025 - 19:57
01:27 

La presenza del Capo dello Stato Mattarella in Kazakistan, nei giorni in cui la tensione tra Europa e Russia è altissima, assume un significato politico ben chiaro: lavorare per rinsaldare le relazioni internazionali. Il riaccendersi di conflitti e il ritorno all'uso della forza, sottolinea Mattarella, distraggono l'umanità dalle sfide universali che si trova ad affrontare, da quella ambientale a quella sanitaria che vedono il mondo sempre più interconnesso.
 

