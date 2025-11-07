L'intervento del vicepremier Tajani alla Cop30

Dall'assemblea del Summit mondiale sul clima che inizia ufficialmente lunedì 10 novembre prossimo in Brasile, è il ministro degli Esteri Antonio Tajani a rappresentare l'impegno italiano. All'ideologia della decrescita felice, secondo il vicepresidente del Consiglio, va opposta la fiducia nella capacità dell'uomo di sviluppare tecnologie sempre più avanzate per contenere emissioni e garantire un approccio sostenibile. "Penso ad esempio - afferma - al nucleare di ultima generazione, all'idrogeno verde e ai biocarburanti".