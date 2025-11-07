Logo Tgcom24
LE SUE PAROLE

L'intervento del vicepremier Tajani alla Cop30

Al Summit mondiale sul clima il ministro degli Esteri rappresenta l'impegno italiano

di Ida Molaro
07 Nov 2025 - 12:43
01:26 

Dall'assemblea del Summit mondiale sul clima che inizia ufficialmente lunedì 10 novembre prossimo in Brasile, è il ministro degli Esteri Antonio Tajani a rappresentare l'impegno italiano. All'ideologia della decrescita felice, secondo il vicepresidente del Consiglio, va opposta la fiducia nella capacità dell'uomo di sviluppare tecnologie sempre più avanzate per contenere emissioni e garantire un approccio sostenibile. "Penso ad esempio - afferma - al nucleare di ultima generazione, all'idrogeno verde e ai biocarburanti".

antonio tajani
clima