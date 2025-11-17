L'intelligenza artificiale sta uccidendo le lingue minori? Il caso dell'islandese

I sistemi di intelligenza artificiale più utilizzati stanno aumentando il dominio dell'inglese, creando discriminazioni linguistiche e culturali. A lanciare l'allarme in Europa è l'ex premier islandese Katrín Jakobsdóttir, secondo cui la lingua del suo Paese - parlata solo da circa 350mila persone - rischia di scomparire. In tanti - soprattutto tra i più giovani - utilizzano l'inglese al posto dell'islandese per leggere E fare ricerche attraverso i sistemi AI come ChatGPT e persino parlare tra loro.



Non è la prima volta che l'islandese viene minacciato, successe anche durante il dominio danese, tra il 1380 e il 1918. Allora, la lingua venne preservata grazie a un movimento locale che riconosceva la L'identità nazionale nella parola. Una consapevolezza, che secondo l'ex premier, è necessario riacquisire. "Il destino di un Paese potrebbe essere deciso da come tratta la propria lingua, poiché la lingua plasma il modo di pensare delle persone" - ha detto.